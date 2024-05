Stasera Italia, Senaldi smaschera la sinistra: "Perché non sopportano i ricchi"

26 maggio 2024 a

Fisco amico, uno dei punti-cardine del governo Meloni: semplificazioni fiscali, tagli alle gabelle e alle aliquote Irpef, sostegno ai redditi più bassi. E a questo si aggiunge il piano-casa lanciato da Matteo Salvini, ossia una mini-sanatoria per le irregolarità minori.

Va da sé, la sinsitra ha da subito tuonato contro il piano-casa, bollato come un condono, anche se tale non è. Inoltre, nell'ultima settimana, gli affondi sul redditometro, rispuntato per poi essere subito ridimensionato dall'esecutivo. Ma le opposizioni, anche sul punto, non hanno fatto sconti.

E di questa situazione se ne parla a Stasera Italia, il programma di Rete 4 in onda sabato 25 maggio. Ospite in studio ecco Pietro Senaldi, il quale difende l'operato del governo e contrattacca, descrivendo l'ostilità della sinistra nei confronti della ricchezza. "Secondo me se tu parti da una semplificazione fiscale già è importante - premette Senaldi -. Poi sai, in Italia... la destra... Matteo Salvini fa quello che chiamano il condono, per me una cosa sacrosanta perché le leggi sulle case in Italia sono una giungla. Ma se lo fai significa che perdoni gli evasori? Non è così. In realtà in Italia c'è uno stigma verso la ricchezza. Quindi la sinistra non sopporta i ricchi che diventano evasori per definizione", conclude Pietro Senaldi.

