Stasera Italia, Feltri smonta Pd e 5S: "Campo santo, cos'è successo dopo la Sardegna"

26 maggio 2024 a

a

a

"Il campo largo in Sardegna sembrava cosa fatta, poi invece le strade sembra che si siano separate, che fine farà questo campo largo? C'è un futuro?": Sabrina Scampini lo ha chiesto a Vittorio Feltri a Stasera Italia su Rete 4, riferendosi all'alleanza tra il Pd di Elly Schlein e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Un'alleanza che di recente sembra aver dato i suoi frutti solo in una regione, la Sardegna, con la vittoria della governatrice Alessandra Todde.

"Secondo me il campo largo è già un campo santo, un cimitero - ha risposto il fondatore di Libero - non mi sembra che abbia ottenuto dopo la Sardegna dei grandi successi". Secondo Feltri, infatti, "in Sardegna le cose sono andate come sono andate per il semplice fatto che il centrodestra aveva presentato un candidato presidente che era praticamente impresentabile", ha detto in rfierimento all'ex sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

Flop di Avs e centristi? Gode Meloni, il calcolo: quanti seggi prende FdI

Tra gli ospiti del talk anche Francesco Specchia di Libero, che ha spento le polemiche della sinistra sulla presunta sovraesposizione di Giorgia Meloni e del suo governo sulla Rai: "Dati dell'Osservatorio di Pavia alla mano, la Meloni è il Presidente del Consiglio che è stato meno in assoluto in video negli ultimi 10 anni".