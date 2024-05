Tagadà, Tiziana Panella sbrocca col tizio di Ultima Generazione: come si presenta in studio

27 maggio 2024 a

"Ecco Tommaso Juhasz, al quale ho chiesto di sedersi sul divano, attivista di Ultima generazione": così Tiziana Panella a Tagadà su La7 ha presentato l'ambientalista, che ha rifiutato l'invito a sedersi sul divano presente in studio scegliendo invece di mettersi a terra. "Tommaso ha deciso oggi di stare seduto per terra, io lo trovo un po' scortese nei nostri confronti", ha commentato seccata la conduttrice. "Siamo abituati a sederci in strada e a stare in posizioni scomode", ha replicato il ragazzo. Ma la Panella ha controbattuto: "Sì ma qui siamo in uno studio".

Juhasz, però, ha insistito: "Ci siamo seduti tante volte sul vostro divanetto, e siamo sempre venuti qua col massimo spirito di dialogo e apertura nei confronti di tutti gli altri ospiti, abbiamo passato due settimane sedendoci per terra in strada, oggi lo facciamo anche qui. Vi chiedo scusa per il disagio che porto e lo dico a lei dottoressa, perché è sempre stata molto disponibile al dialogo, oggi sento la necessità di fare un passo in più".

Qui il botta e risposta tra la Panella e l'attivista a Tagadà

La conduttrice, tuttavia, ha voluto comunque ribadire il suo pensiero: "Sono infastidita dal modo. Io credo che la questione sia il tema e non le persone che il tema lo rappresentano, perché altrimenti perdiamo di vista la questione. La questione è il cambiamento climatico, di quello voglio parlare, non delle persone che combattono per il cambiamento climatico, che per me vanno raccontate dentro un tema più grande, che è il cambiamento climatico".