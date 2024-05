DiMartedì, scontro Suor Paola-Totaro: "Sì, ma su quali gambe?". "Per fortuna nella Chiesa..."

29 maggio 2024 a

Ormai un nuovo format: lo scontro con Suor Paola a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7. E questo format è stato riproposto anche nella puntata in onda martedì 28 maggio, dove la suora col cuore molto a sinistra e schieratissima contro Giorgia Meloni si è confrontata in modo vivace con Achille Totaro, ex senatore di Fratelli d'Italia.

Floris si rivolge a Suor Paola e afferma che "Patria, famiglia, Dio... sono valori e ideai su cui Meloni sta investendo tanto". La religiosa, però, eccepisce: "Sì, ma su quali gambe li sta portando avanti? Non camminano da soli i valori, voglio vedere di cosa sei davvero appassionato. Per cosa daresti la vita. Per il premierato?", spara Suor Paola, tirando in ballo il premierato un poco a casaccio (e poi, chi ha mai detto di voler dare la vita per la riforma? Tant'è...).

E dopo queste parole della monaca ecco che interviene Totaro: "Suor Paola... per fortuna non tutti nel mondo della chiesa la pensano come lei o fanno la propaganda come la ha fatta lei - premette il meloniano -. Qui parliamo di fatti economici importanti, che riguardano i posti di lavoro, le donne, la sanità. Voi risolvete tutta la questione dicendo che è tutta colpa della Meloni da un anno e mezzo a questa parte. Secondo voi non si impegna? Gli italiani diranno quel che pensano", conclude Totaro rinnovando l'appuntamento alle urne,

