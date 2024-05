Ilary Blasi, la furbata che fa infuriare tutti: "Ecco perché gli italiani sono visti male"

30 maggio 2024 a

Si sa, ogni tanto la fama dà un po' alla testa. E l'essere famoso ti fa sentire in diritto di avvalerti di qualche privilegio di troppo. È successo a tante star di saltare file e ottenere accessi prioritari, in barba a chi magari era in fila da ore. Certo, c'è chi lo fa alla luce del sole, davanti a telecamere e obiettivi dei paparazzi, e chi cerca di essere un po' più discreto. C'è poi chi, essendo dall'altra parte del mondo, non immaginerebbe mai di essere immortalato mentre fa il furbo. È il caso di Ilary Blasi che a Tokyo è stata pizzicata a scavalcare la fila. Peccato per lei che il video del misafatto non sia stato girato da una persona qualsiasi, ma dal noto youtuber CiccioGamer89. Per intenderci, 1.6 milioni di follower su Instagram e oltre 3 milioni sulla piattaforma video.

In vacanza a Tokyo, Ciccio era in fila insieme alla sua compagna da parecchi minuti per fare la foto con la statua del famoso cane Hachiko. A un certo punto, la presentatrice ha fatto capolino nei pressi del monumento e ha superato tutti per scattare qualche fotografia. Un comportamento che ha lasciato di stucco tutti i visitatori asiatici presenti e che ha fatto infuriare lo youtuber.

Dopo aver documentato l'accaduto con un video, ha voluto dire la sua in un video pubblicato nelle storie di Instagram: "Il suo comportamento non mi è piaciuto, le file vanno rispettate, poi è normale che i giapponesi ci vedano male, non possiamo fare sempre quello che ci pare, non siamo in Italia. Che impertinente…Che str**za…Non è che te lo meriteresti eh, qua stiamo tutti in fila. Quando uno se la sente, se la sente…".

Ilary Blasi bacchettata in Giappone da Cicciogamer face to face perchè ha saltato la fila per fare la foto con la statua di Hachiko. Il multiverso pic.twitter.com/msCNkCDRwj — trashbiccis (@trashbiccis) May 29, 2024