Claudio Cecchetto, che bordate a Max Pezzali: "Il più irriconoscente"

22 maggio 2024 a

a

a

"La gratitudine per lui è un optional". È un Claudio Cecchetto al vetriolo quello che ha parlato al Corriere della Sera. Un'intervista a 360 gradi su tutta la sua lunga e variegata carriera. Il produttore, talent scout, dj e conduttore radio e tv ha parlato di molte sue "scoperte": da Fiorello a Sabrina Salerno, da Amadeus a Max Pezzali.

Proprio nei confronti del front man degli 883, Cecchetto non ci è andato giù leggero. "Di tutti i miei è stato il più irriconoscente, in questo almeno è il numero 1" ha detto il produttore che contribuì a lanciare il gruppo cult degli anni '90 in Italia. Come se non bastasse, Cecchetto ha poi rincarato la dosa: "La riconoscenza è sintomo di intelligenza. Non bisogna avere paura di ammettere che il tuo successo è dipeso da un altro, vieni apprezzato di più".

Raid degli ecoteppisti e stop allo spettacolo di Cruciani, teatro in rivolta: si scatena il caos | Video

Se il rapporto con il cantante di Pavia sembra irrimediabilmente compromesso, tutt'altro si può dire di quello con Jovanotti. Ancora impresso nella sua mente il momento in cui ascoltò i suoi primi pezzi: "Il mio collaboratore mi disse: 'È una pertica che non vale nulla'. Ma quando vidi la registrazione feci un salto. Lo chiamai con voce da boss: 'È l’occasione della vita, vieni con me'. Bluffavo. Ma lui, intimorito, accettò".