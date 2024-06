Valeria Fonte, l'ultimo delirio dell'attivista: "Può succedere solo la lotta armata"

15 giugno 2024 a

Valeria Fonte, autrice di Vittime mai, e ospite come attivista-femminista e non si sa cos'altro in vari salotti tv, tra i quali PiazzaPulita di Corrado Formigli su La7, ha pubblicato sul suo profilo Instagram @valeriafonte.point una serie di post deliranti che inneggiano alla lotta armata.

La "laureanda alla magistrale di Italianistica a Bologna, una militante di strada e una retore", come si legge nella biografia sul sito DeAgostini, dopo il risultato delle ultime elezioni europee dove hanno vinto le destra, è andata in tilt evidentemente e ha scritto: "Dell'astensionismo (prevedibile) di ieri ci rimane solo una certezza sincera: si è totalmente persa la fiducia nel sistema partitico, che si basa su un'idea democratica liberale il cui la fascia 18-30 non si riconosce più". E ancora, aggiunge la Fonte: "La democrazia ha perso la garanzia di essere un'alternativa. Le persone più giovani abitano le piazze e vogliono una comune di stampo anarchico. Ci stiamo radicalizzando. Tutt3".

Quindi in un secondo post ci va giù ancora più pesante: "Questo è un punto di rottura. Le stiamo provando tutte. E dopo questo marasma dove siamo tutt3 disillus3, può succedere solo una cosa: la lotta arm*ta". Conclude: "Balliamo. Perché ci sarà da ballare parecchio".