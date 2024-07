Luttwak, cosa sa su Biden: "Abuso di un vecchio, a novembre non ci sarà"

02 luglio 2024 a

Cosa fare con Joe Biden? Negli Stati Uniti se lo chiedono per primi i democratici, a cui il disastroso confronto tv con Donald Trump, il primo in vista delle presidenziali di novembre, pare aver aperto definitivamente gli occhi: le condizioni del capo della Casa Bianca sono preoccupanti, e in tanti hanno iniziato a ragionare sul tema della sostituzione. Ci sono però due problemi: trovare un candidato all'altezza con, di fatto, due soli mesi di campagna elettorale contro un lanciatissimo Trump, è complicato e rischia di esporre il partito a un bagno di sangue alle urne. Secondo, fattore più importante: né Joe né la first lady Jill sembrano mininamente intenzionati a fare il necessario passo indietro.

Di questo si discute a Quarta Repubblica, il talk del lunedì sera di Rete 4 condotto da Nicola Porro. Secondo il politologo Edward Luttwak, siamo di fronte a una vera e propria "offesa morale contro il Presidente", perpetrata però dai suoi stessi compagni di partito. Biden, ricorda, "non ha mollato quando è stato colpito da due grandissime tragedie", la morte della moglie e del figlio, ma "ora ha un deperimento fisico evidente e quelli della Casa Bianca invece di riconoscerlo e fare la cosa giusta stanno cercando di tenerlo lì come veicolo per le loro ambizioni politiche. Non c'è la possibilità che lui vada alle elezioni a novembre. Prima di tutti questi avvenimenti filmati i sondaggi professionali davano già Trump vincente. Questa insistenza adesso a volerlo far candidare è un abuso di una persona vecchia".

Aggiunge un carico da novanta il geriatra Roberto Bernabei: "C'è un vecchio di successo che è Trump, Mattarella, Papa Francesco e c'è un invecchiamento patologico, con disabilità. Biden è rigido, non gli si muove la faccia. Ci sono segni di disturbi motori, in genere sono legati al Parkinson. Ci sono tutti i segni di un invecchiamento senile. Credo che lui abbia un disperato bisogno della moglie, è come se fosse la sua badante".