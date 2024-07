Senaldi: "So che avete la foto della Salis sul comodino, ci sono persone più intelligenti"

11 luglio 2024 a

"Ci sono state persone più intelligenti di Christian Raimo e Ilaria Salis". Parola di Pietro Senaldi, condirettore di Libero che in collegamento con L'aria che tira, su La7, zittisce gli altri ospiti con una sola battuta.

Si parla delle posizioni dei vari partiti sulla guerra in Ucraina. "Chiaramente la Lega occhieggia all'elettorato più pacifista, più trumpiano, ma alla fine anche a questo giro il centrodestra avrà una linea comune - spiega Senaldi -. Tra l'altro, siamo al paradosso che ci si definisce pacifista a fine anno dovrebbe fare il tifo per la vittoria di Donald Trump, ma vabbè. Stiamo entrando in un grande caos".

"Prima ho sentito cose assurde - prosegue, mentre Daniela Preziosi del Domani e il direttore di Repubblica Maurizio Molinari lo ascoltano -, se vuoi la pace prepara la guerra non è una cavolata, lo disse Platone e lo ribadì Cicerone, Capisco chi sul comodino ha le foto di Raimo e della Salis ma nel mondo ci sono state persone più intelligenti di Raimo e della Salis, l'insegnamento è questo...".

