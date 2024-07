In Onda, Gad Lerner: "Trump? Hanno sparato anche a Hitler"

14 luglio 2024 a

"Sono felice che Trump l'abbia scampata per pochi millimetri": Gad Lerner lo ha detto in collegamento con Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7, commentando così il fallito attentato ai danni dell'ex presidente americano. Quest'ultimo è stato ferito di striscio all'orecchio da un proiettile mentre stava tenendo un comizio a Butler in Pennsylvania. "Sono colpito dalla reazione" del tycoon - ha poi aggiunto il giornalista - e sono consolato dal tweet in cui parla con calma di unire gli americani". Il riferimento, in quest'ultimo caso, è al messaggio pubblicato da Trump sui social subito dopo l'episodio.

"Certamente questo lo favorisce ma per me resta un modello pericoloso - ha spiegato Lerner -. Credo che questa estrema destra galvanizzata anche dall'attentato di oggi in Pennsylvania tornerà a unirsi in questa ideologia dell'uomo forte". A quel punto la Aprile ha ricordato che in passato Trump è stato estromesso da Twitter perché accusato di incitare all'odio. E Telese ha commentato: "Hanno sparato a lui". "Voglio ricordare - si è intromesso quindi Lerner - che hanno sparato anche a Hitler in passato. Questo però non ha fatto di lui un eroe". "Eh però un paragone Trump-Hitler...", ha detto stupito il conduttore.