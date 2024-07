Ilaria Salis, Cruciani: "Andate a guardare la sua dichiarazione dei redditi"

19 luglio 2024 a

"Andate a guardare la dichiarazione dei redditi della signora Salis pubblicata dal Parlamento europeo": Giuseppe Cruciani lo ha detto ai suoi ascoltatori a La Zanzara su Radio 24, riferendosi ai dati pubblicati dall'Eurocamera nei giorni scorsi.

Dati da cui emerge che Ilaria Salis, nel triennio precedente all’elezione, ha incassato 34.906 euro. Anche se i redditi sembrano bassi, in realtà poi nel documento si legge che l'attivista e insegnante ha "alternato periodi di attività lavorativa e periodi di disoccupazione".

"Fatevi una domanda e datevi anche una risposta - ha proseguito il conduttore radiofonico nel corso della sua trasmissione - si poteva permettere l’affitto di una casa invece di occupare le case comunali a Milano? Punto interrogativo dico, punto interrogativo”. In questo caso, invece, il riferimento è all'accusa rivolta alla Salis di aver occupato una casa popolare a Milano in passato. Per la presunta occupazione, l'Aler vanterebbe nei suoi confronti un credito di 90mila euro.

Infine, Cruciani ha parlato del caso Cicalone: "Ringrazio chi mi ha fatto conoscere questi video su YouTube perché il dottor Cicalone merita non solo di essere riconosciuto come un interlocutore delle forze dell’ordine, ma credo che meriti una consulenza da parte del ministro Piantedosi, lui e la sua banda”.

Secondo il conduttore della Zanzara, “dopo le denunce dello YouTuber, per i controlli nelle stazioni sono stati coinvolti 60 agenti e intanto il Campidoglio si prepara in vista del giubileo. La realtà è questa: fino ad ora nessuno si era mosso ed è anche una vergogna che polizia e carabinieri, cui mi inginocchio sempre deferente, non si siano mossi per presidiare continuamente la metropolitana di Roma”.