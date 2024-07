Kate Middleton, il documento che William è stato costretto a firmare: in caso di tragedia...

28 luglio 2024 a

a

a

Uscirà il primo agosto l'attesissima biografia di Kate Middleton, Catherine, The princess of Wales, scritta da Robert Jobson e anticipata con larghi estratti dal Daily Mail. L'autore è il biografo dei Windsor, principessa Diana compresa, e ha firmato molti scoop: per esempio nel 2005 fu lui a rivelare al mondo che Carlo aveva chiesto la mano a Camilla.

Nella biografia di Kate, dettagli sulla Regina Elisabetta fino ad oggi mai rivelati, per esempio il fatto che morì per un tumore, non "di vecchiaia", così come comunicato a livello ufficiale dalla casa reale inglese.

Parlando di Kate, Jobson mette in evidenza il ruolo fondamentale che ha avuto nel ricucire il rapporto tra suo marito, il principe William, e il padre Carlo. La tesi della biografia è che l'influenza della Middleton abbia permesso a William e Carlo di migliorare, e parecchio, le loro esistenze dopo anni molto turbolenti, zeppi di litigi e incomprensioni.

"Come è morta davvero la Regina Elisabetta": la rivelazione di Kate Middleton scuote il Regno Unito

Ma c'è anche un altro dettaglio interessante, che riguarda William e la sua volontà di portare con sé la famiglia viaggiando in elicottero, circostanza a cui Carlo era contrario. Ma William non ne voleva sapere di rinunciare all'elicottero, lui che è un pilota esperto. E secondo quanto si legge nella biografia, fu proprio la Regina Elisabetta a risolvere la questione: si lamentò della vicenda col nipote, dunque lo convinse a firmare un documento, presentato dal padre Carlo, nel quale riconosceva quali rischi correva nel viaggiare in elicottero. Anche perché, sottolinea Jobson un pizzico malizioso, una eventuale tragedia avrebbe portato Harry e Meghan Markle in cima alla pianta ereditaria, primi nella successione a Carlo e Camilla.