Massimo Boldi: "Meloni sei sempre più forte", travolto dagli insulti

16 agosto 2024 a

a

a

"Buon Ferragosto Ben AMATO GIORGIA nostro presidente del consiglio della Repubblica”: Massimo Boldi lo ha scritto in un commento sotto al post di Giorgia Meloni. Post in cui la premier ha augurato buon Ferragosto a tutti pubblicando una foto di sé con la figlia Ginevra in piscina. Nel suo commento l'attore ha poi aggiunto: "Sei sempre più forte e hai cambiato e stai cambiando il nostro paese in meglio ed io non posso far altro che ringraziarti. E continuare ad alzare dalla tua parte, ti abbraccio a te e a tutta la tua famiglia, Massimo Boldi”.

Per queste parole Boldi è finito nel mirino degli hater, che gli hanno rivolto insulti gratuiti. Qualcuno, per esempio, ha scritto: "Cos’è, ti serve un posto in Rai?”. Qualcun altro invece: “Torna a fare cine panettoni". E ancora: “Una volta mi facevi ridere… adesso solo piangere!”. Vittima del veleno, però, non è stato solo l'attore, ma anche la premier. Tanti i commenti di odio pure nei suoi confronti.

"Cipollino non ha eredi, cosa penso dei giovani attori": Massimo Boldi picchia durissimo

"Siate felici con le vostre famiglie, i vostri cari e le persone che amate. Buon Ferragosto a tutti”, aveva scritto Meloni nel suo post. E sotto ecco i commenti carichi di odio di alcuni utenti. “Che caciottara, mamma mia”, ha scritto un utente. Un altro: “Quanto esibizionismo solo per distogliere l'attenzione dai gravi problemi che hanno gli Italiani”. Un altro ancora: “Vergognati, madre cristiana di sto mazzo, ipocrita, bugiarda e – addirittura – complice consapevole del genocidio palestinese”.