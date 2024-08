In Onda, Rula Jebreal contro il centrodestra: "Frasi oscene contro mia figlia, sono triste per l'Italia"

24 agosto 2024 a

Interviene dall'America, Rula Jebreal, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7. Ed è l'occasione perfetta per picchiare duro contro il governo di centrodestra, tanto per cambiare.

Il dibattito è sulle elezioni americane e il duello tra Kamala Harris e Donald Trump e la giornalista italo-palestinese ne approfitta per dire la sua sul dibattito italiano sullo Ius scholae, lo Ius Soli, l'immigrazione e l'integrazione che sta provocando turbolenze dentro la maggioranza, soprattutto con Forza Italia e Lega divise e su sponde opposte.

"Siamo anni luce di distanza, sono due pianeti completamente diversi e mi fa impressione perché pochi giorni fa il murales di Paola Egonu è stato dipinto, la pelle nera è stata cambiata in rosa. E mi fa impressione anche perché da donna nera italiana che ha sempre sentito frasi oscene, rispetto al fatto che mia figlia è bianca, 'che fortuna che lei è bianca', o anche che abbiamo ancora oggi ministri condannati per discriminazione razziale aggravata, il fatto che è tutto normalizzato mi fa ancora impressione".

