In Onda, Donzelli spiazza tutti: "Dov'era Arianna Meloni quando Renzi stava alla Ruota della fortuna"

Roberto Tortora 29 agosto 2024 a

a

a

A In Onda, programma di approfondimento politico di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, tiene ancora banco la rivelazione, da parte di Sallusti, di una sospetta indagine su Arianna Meloni, che avrebbe la colpa di un traffico di influenze illecite per il suo attivismo nelle nomine governative e nelle aziende di Stato.

Per la destra un grave segnale di cospirazione politica, per infangare un governo legittimamente eletto dai cittadini. In studio c’è Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d’Italia, e la conduttrice Marianna Aprile gli chiede: “Lei ha accusato la magistratura, in accordo con certa stampa e una certa parte politica, di voler cospirare per ribaltare il risultato elettorale, l'ha accusata sostanzialmente di eversione. Non è che magari è una cosa detta a caldo, perché sono parole pesantissime, le direbbe allo stesso modo adesso?

"Sei faziosa". Claudia Fusani difende Biden? Gasparri la smentisce in tre secondi | Video

Donzelli replica: “Le ridirei esattamente così e secondo me le dovrebbero ridire tutti. Se la notizia di reato viene creata a tavolino non dovrebbe piacere a nessuno. Se inventano una notizia e un reato che non esistono, per spingere i magistrati a indagare una persona che non ha fatto niente di male, per poter così indebolire il governo, se fosse vero è una cospirazione grave e pericolosa che dovrebbe indignare tutti i partiti politici, perché la democrazia si basa su pilastri fondamentali, come la suddivisione dei poteri".

Giorgia Meloni sbeffeggia il Pd: "Sono riapparsa", colpo duro per i dem

"Nell'ipotesi di Sallusti c'è l'idea di creare apposta un fatto per spingere la magistratura non a verificare un reato, ma ad avviare un'iniziativa politica. Arianna Meloni era accusata di aver indicato delle persone per delle nomine, lei ha smentito e lo stesso ha fatto il Governo. In un confronto democratico tutto questo non serve e inquina le cose. Arianna Meloni era già punto di riferimento per militanti di destra mentre Renzi andava a La ruota della fortuna. Chi la critica dovrebbe imparare da lei".