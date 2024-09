Stefano Bandecchi sputa in faccia al contestatore, clamoroso a Terni

06 settembre 2024 a

Stefano Bandecchi, fondatore di Unicusano e sindaco di Terni, ha sputato acqua per ben due volte in faccia a un suo concittadino. I due si erano dati appuntamento sotto Palazzo Spada, la sede del Comune. Tra i due c'era stato uno scontro sui social che poi era sfociato in una lite privata. Dopo gli sputi, l'uomo ha tentato (invano) la via del dialogo. Ma il sindaco lo ha accusato di essere un "provocatore politico" e ha chiesto ai vigili presenti di prendere le sue generalità per poterlo denunciare.

Il primo cittadino di Terni, poche ore prima della lite, aveva condiviso sui suoi profili social una foto dello scambio privato tra i due. Nella foto veniva ripresa una chat privata: "Allora va bene, ci vediamo sotto Palazzo Spada alle 17. Porterò un asciugamano per i tuoi sputi". Forse l'uomo si stava riferendo a una minaccia fatta nei messaggi precedenti. "Lei chiede, io sputo" aveva risposto Bandecchi, ottenendo la seguente replica: "Eh no. Lei promette. Io non chiedo. Voglio vedere quanto dopo aver toccato il fondo vuole anche scavare. Guardi che io vengo. Veda di non passare da codardo".

Non è ancora chiaro il motivo che ha fatto nascere questo litigio. Forse per via di una recente iniziativa del Comune, che ha installato numerose statue in varie parti della città. Ma quando i due si sono incontrati hanno parlato di tutt'altro. "Sono venuto a vedere se posso ancora criticare, se è ancora possibile in Italia oppure…", ha detto l'uomo, prima di ricevere il primo sputo. "Ma vaff***. Vuoi che ti risputo di nuovo?", ha continuato Bandecchi, sputando una seconda volta.

