David Parenzo legge in diretta l'sms appena ricevuto dalla Boccia: "Non credo sia un reato"

La strategia mediatica di Maria Rosaria Boccia è sempre più difficile da decifrare. O facile, dipende dai punti di vista. David Parenzo, tornato alla conduzione di L'aria che tira su La7 dopo la pausa estiva, spiega di averla provata a contattare per avere una intervista, dopo quelle concesse la scorsa settimana a La Stampa e a In Onda. L'influencer di Pompei che ha portato alle dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha però rifiutato.

"Leggo l'sms che mi ha inviato, non credo di commettere reato. Anzi - spiega Parenzo -. 'Buongiorno grazie ma al momento non rilascio dichiarazioni buongiorno e buona giornata". Era stata la stessa Boccia, in tv, ad accusare Sangiuliano ad aver creato il caso e la polemica. "Eppure qualche minuto fa, sul profilo Instagram della stessa Boccia...", rivela Parenzo annunciando il colpo di scena.

Il video in studio mostra l'ultimo post di Lady Pompei, come da tradizione sibillino e allusivo. "Buongiorno", scrive la Boccia pubblicando tra le sue storie su Instagram la foto di un pupazzetto bianco composto dagli auricolari di uno smartphone. Colonna sonora d'accompagnamento con il classico Il ballo di Simone, dal testo letto da Parenzo e decisamente conturbante, se appaiato alla vicenda Sangiuliano.

