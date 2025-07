Cicalone, ecco quanto guadagna al mese: cifre clamorose

Aggredito in pieno centro a Napoli, Cicalone torna far parlare di sé. L’influencer ha raccontato: “Sono stato colpito con un oggetto pesante, riportando alcune ferite e una forte contusione al braccio sinistro”. E quando lo menano, di solito, per lui è occasione di show con la sua fedele Evelina Zullino al seguito, pronta a registrare tutto.

Ormai è una web-star Cicalone, con 20mila euro di fatturato al mese, almeno stando a quanto rivela il Corriere della Sera. Soldoni, insomma. Cinquantenne romano, ex-istruttore di pugilato, campione di kickboxing, ex-manager dei negozi Mondadori, della catena di Blockbuster (poi fallita), e del settore commerciale di Apple. Insomma, mille vite per Simone Ruzzi (Cicalone in seguito) già vissute.

Dieci anni fa molla tutto e insegue un altro sogno, quello di insegnare alle persone a difendersi e fonda un canale video che si chiama “Scuola di botte”. Diventa Simone Cicalone in omaggio a Carlo Delle Piane e al Sordi di “Un americano a Roma”. Va in giro per le strade e le periferie di Roma, raccoglie confessioni di pregiudicati e aumenta esponenzialmente i suoi followers. Prende con sé una guardia, tal Mattia Faraoni, ma ciò non gli evita spesso di finire in mezzo ai guai, anche perché comincia la sua battaglia contro i borseggiatori della Capitale.