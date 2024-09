È sempre Cartabianca, "vuole pensarci": Maria Rosaria Boccia dà forfait? Giallo in diretta

10 settembre 2024 a

a

a

"Voleva spiegare la sua verità ma ora attende che il ministro (Sangiuliano, ndr) spieghi come sono andate davvero le cose perché quanto da lui detto non corrisponderebbe a come sarebbero andate le cose": Bianca Berlinguer apre la sua trasmissione, È sempre cartabianca su Rete 4, rivelando che la tanto attesa intervista a Maria Rosaria Boccia, protagonista del caso che ha coinvolto il ministero della Cultura, potrebbe non andare in onda. "Lei - ha spiegato la conduttrice - ha fatto sapere alla nostra redazione che vuole pensarci prima di parlare e ha chiesto di spostare l'intervista". E ancora: "Non sappiamo se verrà o no, questo è ciò che ci ha riferito".

Al rientro dalla pausa pubblicitaria, poi, la giornalista al centro dello studio ha ribadito: "La nostra ospite d'eccezione avrebbe dovuto essere questa sera Maria Rosaria Boccia, aveva accettato di fare un'intervista con noi per raccontare la sua verità, verità che non sarebbe ancora emersa e che non avrebbe raccontato il ministro". Inoltre, ha aggiunto: "Adesso c'è un ripensamento, quindi non siamo sicuri di trasmettere questa intervista, che sarebbe stata in diretta. Aspettiamo ancora qualche minuto e vediamo cosa succede, se lei si convince a scendere in studio e a rispondere non solo alle mie domande ma anche a quelle di altri autorevoli colleghi o se invece il tutto potrà accadere in un'altra data o non accadere affatto, entro pochissimo sarò in gradi di darvi delucidazioni".