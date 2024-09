Ilaria Salis con Zerocalcare: "Creano il nemico per nascondere il problema"

16 settembre 2024 a

Dopo un mese trascorso in vacanza in montagna e al mare, anche Ilaria Salis è tornata al lavoro. Come aveva promesso, l'ex insegnante ha ripreso gli incontri con tutti i suoi simpatizzanti. Anche se si tratta di raduni più politici che partitici. Come per esempio quello che si è svolto a Milano - alla Fabbrica del Vapore - in compagnia del fumettista rosso Michele Rech, in arte Zerocalcare. Titolo dell'evento: "Questa notte non sarà breve. L'antifascismo è una personalità collettiva".

Argomento di discussione: le case occupate, naturalmente. Come nota Repubblica, all'evento erano presenti circa 1500 persone. Ma non sorprende: in fondo la Salis ha ottenuto tantissime preferenze alle scorse elezioni europee. "Non avendo argomenti per parlare dei reali problemi sociali né soluzioni da dare preferiscono personalizzare - ha detto Ilaria parlando dei suoi "nemici" politici -. Invece di dedicare fondi pubblici per il diritto all'abitare o indagare sugli enti pubblici che gestiscono l'edilizia popolare cercano il nemico per mascherare il problema...". Gli fanno eco le parole di Zerocalcare che è parso in totale sintonia con l'eurodeputata di Avs. Il fumettista ha infatti parlato di "superamento del sistema carcerario" e "dei confini" in nome dell'internazionalismo.

Poi la Salis ha voluto ringraziare tutti i suoi elettori per averle di fatto permesso di uscire dal carcere ungherese e trovarsi una poltrona in quel di Bruxelles. "Non potrò mai ringraziarvi abbastanza — ha aggiunto Salis — La solidarietà non è solo un posizionamento etico, può cambiare la società. Spero che insieme faremo altri passi, a fianco delle lotte sociali".