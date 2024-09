Sara Giudice, saltato l'accordo per il programma in Rai: "Molto dispiaciuti per la situazione"

16 settembre 2024 a

"Purtroppo non sono decisioni che posso adottare io. Vengono comunicate direttamente dall'editore e io non posso che prenderne atto. Lei è sicuramente una professionista di valore. Sono molto dispiaciuto per la situazione". Così Antonino Monteleone, conduttore dell'Altra Italia - in onda su Rai 2 - ha confermato la scelta dell'azienda di non finalizzare il contratto con la giornalista Sara Giudice.

La decisione dell'editore è arrivata dopo il caso che ha coinvolto Sara Giudice e il compagno Nello Trocchia, cronista d'inchiesta del quotidiano Il Domani. La coppia è stata denunciata da un collega e la procura, che ha già chiesto l'archiviazione, li ha iscritti entrambi sul registro degli indagati con l'accusa di violenza sessuale. Stando a quanto riferiscono il Foglio e Repubblica, durante una serata trascorsa in un locale di Trastevere a Roma tra i tre giornalisti ci sarebbero stati dei baci e dei palpeggiamenti all'interno di un taxi. E la ragazza avrebbe avuto il sospetto di essere stata drogata senza il suo consenso. Sulla coppia pende un'archiviazione.