Ilaria Salis, papà Roberto rompe il silenzio: "Ti piacerebbe eh?"

Dopo l’elezione della figlia Ilaria al Parlamento Europeo con Alleanza Verdi Sinistra, l’intensa attività politica di Roberto Salis è stata fortemente ridimensionata. Dal girare l’Italia al fianco di Bonelli e Fratoianni, il padre dell’ex detenuta in Ungheria si è ritrovato a doversi sedere in panchina per cedere la scena alla figlia.

Per commentare l’attualità politica gli sono rimasti solo i social. Proprio lì papà Salis è stato protagonista di numerosi scontri con altri utenti più o meno noti, lanciando frecciatine agli avversari della figlia.

Dopo l’ultimo botta e risposta con il tastierista Rocco Tanica, il suo account X era scomparso d’improvviso. Dieci giorni di silenzio che avevano portato alcuni utenti ad ipotizzare la sua dipartita dall’app. E invece, rispondendo a uno di questi, ha tuonato: «Ti piacerebbe eh! Sei un diffusore professionale di fake news!». Sì, è proprio tornato...