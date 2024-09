Otto e mezzo, Travaglio gela la sinistra: "Chi è più pericoloso di Elon Musk"

24 settembre 2024 a

Giorgia Meloni è stata celebrata a New York da Elon Musk. "Possiamo dire che passa con una certa disinvoltura dalle carezze di Biden alle complicità dell'uomo più ricco del mondo, molto discusso e super-trumpiano? Dall'amicizia con Orban e Vox alle intese con Ursula Von der Leyen? Aiuta e serve essere in politica un camaleonte?", domanda Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7.

La risposta di Marco Travaglio, direttore del Fatto quotidiano in collegamento con il talk dell'access prime time, avrà deluso molti commentatori di centrosinistra.

"Trovo molto più strano il rapporto con Ursula o Biden, è una politica di destra e quindi si trova meglio con quelli di destra. In America c'è una destra e un centrosinistra rappresentate da Trump e Kamala Harris ed è ovvio che la Meloni abbia più simpatie per Trump. Un Paese pulce come l'Italia non può certamente ignorare il presidente degli Stati Uniti ma io non trovo niente di strano che la Meloni si accompagni a Musk".

