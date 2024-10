Zona Bianca, Michele Cucuzza: "Io vittima di una truffa da 12mila euro"

07 ottobre 2024 a

Dramma per il giornalista Michele Cucuzza, che nello studio di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4 ha raccontato come è stato vittima di una truffa online da 12mila euro. Parlando del truffatore che lo ha contattato, ha detto: "Al telefono mi chiede: quanto vorrebbe investire? E io dico: 2mila euro. Così comincia... per una settimana ci sentiamo ogni giorno". "E ogni volta ti dice quanto hanno fruttato quei 2mila euro", lo ha incalzato il conduttore.

"Mi faceva vedere la schermata, quindi io vedevo che i 2mila erano diventati 3mila, 4mila, 5mila, 6mila e in una settimana ero arrivato a poco più di 10mila - ha proseguito il giornalista -. Allora lui mi dice: 'non puoi rimanere così, bisogna viaggiare più in alto'. E io gli chiedo: 'quanto devo investire?'. Investo altri 10mila euro. Lui mi chiamava ogni giorno, parlando italiano, e questi 12mila euro che avevo messo erano diventati 30mila, 40mila, 50mila euro, poco meno di 100mila euro".

Il truffatore, a quel punto, avrebbe voluto passare allo step successivo, facendo spendere ancora più soldi a Cucuzza. "Lui mi ha detto che bisognava viaggiare ancora più in alto, con i bitcoin - ha spiegato il giornalista -. Io però gli ho detto di volermi fermare e di farmi il bonifico con quanto ottenuto fino a quel momento. Lui mi diceva che non si poteva fare per via di regole internazionali. Dopo tre giorni non mi ha più chiamato, ho provato io e non mi ha risposto nessuno".