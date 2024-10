Lapo Elkann in rosso: sul conto in banca solo 1.200 euro

12 ottobre 2024 a

Lapo Elkann in rosso. Almeno stando a quanto scoperto dalla Guardia di Finanza nell’ambito del maxi sequestro disposto dalla Procura di Torino. Le Fiamme Gialle, nella vicenda che vede i fratelli Elkann indagati per frode fiscale, avrebbero trovato ben poca liquidità all'interno dei conti correnti italiani di Lapo. D'altronde per l'imprenditore, che vive da tempo in Portogallo con la moglie Joana Lemos, sono tempi difficili per gli affari.

Basti pensare alla chiusura dell’azienda di occhiali Italian Independent. Stando a quanto riferito da Open, il rampollo di casa Agnelli fatica dunque a far decollare le sue attività. La Laps to go, una delle sue società ancora attive, ha infatti dovuto svalutare la società degli occhiali in carbonio per poco più di 2 milioni di euro. Motivo per cui le disponibilità liquide sono scese a poco meno di 165 mila euro. Lapo sarebbe addirittura andato in negativo di quasi un milione di euro nell'ultimo anno.

Ma le brutte notizie non sarebbero finite qui e travolgono anche la L Holding, altra società registrata a Torino e che detiene il 23 per cento della YoungTimers AG di Basilea, Svizzera. L'azienda specializzata nell'ambito finanziario e nel commercio di auto da collezione ha registrato una perdita di circa 680mila franchi (726mila euro) e un netto crollo alla Borsa svizzera. Non solo, perché la L Holding ha dato in pegno 10 milioni di quelle azioni alla Deutsche Bank. Il tutto per avere in cambio una linea di credito di 2 milioni di euro. Ecco allora che nel conto in banca in Italia all'imprenditore rimarrebbero mille e duecento euro.