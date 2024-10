Fuori dal coro, la star di Onlyfans: "Volete fare carriera? Ecco il mio consiglio"

18 ottobre 2024 a

Nuova tappa nel viaggio di Fuori dal coro dentro al mondo senza limiti né tabù di OnlyFans, la popolarissima app a luci rosse che sta creando una generazione.

Soprattutto di giovanissime ragazze, sempre più disposte a vendere il proprio corpo per fare fortuna. Intesa come successo sui social, ma soprattutto come soldi. Tanti soldi, velocemente. E magari, nascondendoli pure al Fisco.

"Cosa consigli alle ragazze che vogliono iniziare la tua carriera", domanda l'inviata di Mario Giordano per il talk di Rete 4, Maria Letizia Modica, a una starlette di OF: "Di essere molto costanti, tutto il tempo, e di continuare anche quando le persone vanno contro".

Sembrerebbe quasi una questione etica, di ideali. Invece è semplicemente una scelta professionale. A parlare è la 21enne Giulia Ottorini, diventata famosa vendendo i suoi video hard. "Siamo a Verona, all'1 di notte, fuori dalla discoteca dove si esibirà la Ottorini, specializzata in questa danza sexy che si chiama twerk", spiega l'inviata.

"Giovani e soldi facili: milionarie con Onlyfans (e poi evadono)", recita il lancio della clip su X. L'allusione è alla fresca vicenda di Filip Madalina Ioana, in arte Mady Gio: anche lei star di OF, è stata denunciata dalla Guardia di Finanza con l'accusa di aver nascosto al fisco ben 1,5 milioni di euro, con tanto di trasferimento fittizio in Svizzera.