Augusta Montaruli zittisce l'inviata di David Parenzo: "Se vedo un problema?"

"Non vede un problema in questo modello?", domanda ad Augusta Montaruli l'inviata di David Parenzo per L'aria che tira su La7, Ludovica Ciriello. E per una volta la brava giornalista, ormai un segugio al seguito dei politici tra Roma e Bruxelles, dà prova di pessimo tempismo.

L'argomento è l'accordo tra Italia e Albania sui migranti irregolari e la domanda alla deputata di Fratelli d'Italia cade proprio nella mattinata in cui, dalla Francia ai Paesi Bassi fino alla Danimarca, piovono attestati di stima per la linea imposta da Giorgia Meloni e aperture di credito per il sistema studiato in tandem da Roma e Tirana. Non a caso, la Montaruli ci va giù durissima.

"Un problema? No, vedo semplicemente la smentita di tutte le bugie della sinistra. Siamo al tempo stesso un modello per l'Europa, quindi il governo Meloni fa cambiare l'Europa nella posizione sui migranti, e non è vero che c'è un trattamento non umano dei migranti". "Però erano 16 e quattro sono già tornati", le fa notare la Ciriello. E prima di congedarsi, la Montaruli si gira e la fulmina: "Qual è il suo problema, sono pochi o sono tanti?".

In studio a La7 Parenzo se la ride: "Ahahaha non è un nostro problema". "Ma se sono rimasti in 12 e 4 sono tornati forse c'è un problema nella procedura", insiste l'inviata. E la Montaruli torna al microfono: "Non c'è un problema di procedura, c'è un rispetto nel rispetto delle regole". "Ma comporta un problema nella procedura?", "No, comporta che vengono rispettate le regole in Italia. Punto".