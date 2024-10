Travaglio perde le staffe per le parole del ministro polacco: "Intervista agghiacciante"

17 ottobre 2024 a

a

a

Il ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski ospite di Lilli Gruber nella puntata di Otto e Mezzo in onda su La7 nella puntata di giovedì 17 ottobre. Qui il ministro interviene sul tema immigrazione arrivando a dire che spesso i governi di destra destra sono come quelli liberali. Parole che scatenano Marco Travaglio. Appena la conduttrice gli dà la parola, il direttore del Fatto Quotidiano si scatena: "Un'intervista agghiacciante - esordisce -. Anche i liberali sono complottisti".

E ancora: "Sono le parole di questo furbacchione che dice che chi sta nella Nato, può fare quello che vuole, anche il governo italiano e la Polonia che chiude le frontiere e si inventa che c'è un complotto". Poco prima Sikorski ha detto: "Sappiamo tutti che esiste un problema con l'immigrazione e stiamo cercando delle soluzioni, cercando modi per discuterne in modo sensibile e non razzista. Come la domanda segue l'offerta, anche le persone lo fanno. Non è colpa loro ma non possiamo accettare miliardi di persone".

Per questo, ha proseguito, "dobbiamo avere controllo e capire in modo serio chi, come, quando e per quanto può entrare, quali sono le condizioni. I popoli europei chiedono di ristabilire il controllo, altrimenti si rischia situazioni come la Brexit."