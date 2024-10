4 di sera, Giuseppe Cruciani spiana Simona Malpezzi e il Pd: "Perché siete ipocriti"

19 ottobre 2024 a

La sinistra continua a festeggiare dopo la sentenza del Tribunale di Roma. Ieri, venerdì 18 ottobre, è stato invalidato il trasferimento dei 16 migranti nel Centro di accoglienza in Albania. E dal Pd, M5S e Avs è partita la corsa a chi accusa di più il governo. I dem, addirittura, si sono persino spinti a chiedere all'Unione europea di aprire una procedura formale di infrazione nei confronti del nostro Paese. Un atteggiamento, quello del Nazareno, che però non è passato inosservato.

A 4 di sera, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio è andato in onda uno scontro agguerrito tra la senatrice del Partito democratico Simona Malpezzi e il conduttore della Zanzara Giuseppe Cruciani. Sul tavolo due diversi visioni su come l'Italia dovrebbe affrontare il problema dei flussi migratori. "Questi Paesi che si affacciano sul Mediterraneo ci dicono che il tema dell'immigrazione non si risolve così - ha spiegato la dem -. E vorrebbero una grande alleanza tra tutti i Paesi affacciati sul Mediterraneo per cambiare le regole in Europa, quelle regole a cui la Lega - ha poi aggiunto - non ha voluto porre nessuna modifica e non si è neanche presentata...".

"Cosa consiglio a Meloni". Le toghe bloccano il governo sull'Albania? Cruciani fa impazzire la sinistra | Video

A quel punto Cruciani ha voluto spiegare ai telespettatori qual è il vero obiettivo del Pd e di tutta la sinistra italiana. "La vostra politica è accogliere tutti - ha sottolineato il giornalista -, lo dovete dire chiaramente: 'Accogliamo tutti indiscriminatamente'. Questo è la vostra politica, da sempre. Se non lo dite - ha proseguito - siete ipocriti". "Tu che sei così attento ai cittadini dovresti spiegare ai cittadini perché questa cosa vuota costa è costata quasi un miliardo che potevano essere messi nella sanità", la replica di Malpezzi.