Littizzetto da Fazio, veleno su Meloni e Musk: "Dove gli fai parcheggiare la Tesla"

Monologo anti-Meloni quello andato in onda a Che Tempo Che Fa nella puntata di domenica 20 ottobre. Come di consueto Luciana Littizzetto ha indirizzato la sua "letterina" al premier, amica di Elon Musk. Il motivo? La maternità surrogata. E, in particolare, il via libera del Senato a rendere la pratica un reato universale.

Ecco allora che la comica sul Nove attacca: "Meloni, sai che il tuo amico Musk ha avuto ben due figli con la maternità surrogata? Quindi spiegami, l'utero in affitto è un reato universale solo per chi non è tuo amico?". E ancora, insultando il patron di Tesla: "Se poi contiamo che Musk si fuma anche i pioppi, Elon dovrebbe essere il tuo nemico giurato, invece tra un po’ gli fai parcheggiare le Tesla a Palazzo Chigi. Io non ho certezze su questa materia enorme, complessa e delicata però so che riguarda l’etica personale e le scelte di ciascuno. Che meritano rispetto".

Tornando all'utero in affitto, Littizzetto contesta l'ok definitivo al suo divieto. "Tanto più - aggiunge - in un Paese come il nostro, dove non vanno in galera manco i camorristi, dove invece si cerca di abolire il reato di tortura derubricandolo a semplice aggravante: lo ha proposto Fratelli d’Italia questa settimana quindi, come si vede, il concetto di 'reato universale' sembra essere molto elastico. E voglio aggiungere che se magari l’adozione non fosse un percorso ad ostacoli come Squid Game, aperta a più persone possibili, senza discriminazioni di sesso e stato civile, forse meno persone farebbero ricorso alla gestazione per terzi. Io sono confusa".

La spalla di Fabio Fazio arriva a dire che la gestazione per altri è un reato "praticamente equiparato a genocidi, pedofilia, crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Il che è strano, perché tutti gli altri reati le vite le tolgono, questo ne aggiunge. Ma poi: 'reato universale'? Universale cosa? A casa mia universale significa che è una regola di tutto l’universo… Se in sessantacinque paesi al mondo viene ammessa la maternità surrogata, se viene ammessa a Londra, Toronto, Rotterdam, Patrasso… vuol dire che al limite è un reato nazionale".

Da qui la conclusione al vetriolo: "Scusa, Melons, ma lo sai che il tuo amicone Musk secondo la legge che hai voluto tu e hanno votato i tuoi lo dovresti mettere in galera? Perché il tuo amico Musk ha avuto ben 2 figli con l’utero in affitto. Uno si chiama Tau Techno Mechanicus Musk, e un’altra, una femmina, Exa Dark Sideral Musk, che lo metterei in galera solo per quello, non per la maternità surrogata".