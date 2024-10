Carlo De Benedetti contro Salvini: "Ministro trucido", come viene zittito

26 ottobre 2024 a

a

a

"Il peggio del peggio. Ha messo insieme ministri trucidi come Salvini, ideologici come la Roccella, e incompetenti, come quasi tutti": così Carlo De Benedetti, intervistato da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, ha parlato della premier Giorgia Meloni e del suo governo. Non è tardata ad arrivare la replica di uno dei ministri citati dall'ingegnere, Matteo Salvini, che su X ha commentato: "Se, per il signor De Benedetti, questo governo e il sottoscritto sono un problema vuol dire che siamo sulla strada giusta". Secondo De Benedetti, Meloni è addirittura "il frutto dell’impoverimento subìto dall’Italia in questi vent’anni. Ma di consenso ne ha sempre meno".

Cazzullo, poi, gli ha chiesto quali fossero le persone più intelligenti mai conosciute. E lui ha risposto: "Quelle che più mi hanno impressionato sono state Papa Wojtyla e Shimon Peres. A Wojtyla feci i complimenti perché aveva abbattuto il comunismo. Mi rispose: 'Il comunismo era un albero marcio; io mi sono limitato a scuoterlo. Il vero problema è l’Islam. Il cristianesimo è la religione dell’amore', e qui Wojtyla fece un gesto come a dire vabbè, lasciamo perdere; 'l’Islam è la religione dell’odio'. Era più di trent’anni fa, le assicuro che all’epoca pareva una profezia assurda. Invece aveva ragione".

Infine, l'ingegnere ha detto la sua sulle guerre in corso. Sul conflitto russo-ucraino, in particolare, ha ribadito le sue perplessità: "È ovvio che è stata la Russia ad attaccare l’Ucraina. Ma la guerra alla Russia è la ripetizione di un errore storico, già commesso da Napoleone e da Hitler. La Russia ha un territorio immenso, immense risorse energetiche, armi formidabili, compresa la più temibile: l’inverno. Si troverà un compromesso. Putin si terrà il Donbass. Il nemico dell’America non è la Russia ma la Cina". Mentre su Israele non ha risparmiato critiche: "Ha commesso un fallo di reazione. Il pogrom del 7 ottobre è stato un crimine orrendo; ma Gaza è stata una reazione eccessiva".