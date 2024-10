Flow Murry, il marocchino dà lezione agli immigrati: "Italia razzista? No, devi sudare! Sennò torni a casa tua"

29 ottobre 2024 a

"Se ti accolgo a casa mia in Italia e non ti va bene torna a casa tua": questo uno degli slogan di Flow Murry, tiktoker marocchino noto per le sue posizioni anti-maranza. In uno dei suoi video postati su TikTok, il ragazzo dice: "Se non puoi tornare a casa tua, non venire qua a rompermi le pal**, non venire qua a fare il delinquente, non venire qua a tirare fuori un coltello davanti a un poliziotto. E poi vi lamentate dicendo che l'Italia è un Paese razzista...".

Murry, che su TikTok è seguito da oltre 56mila persone, pare apprezzato anche su altre piattaforme, come X. Il video in cui parla degli stranieri e dell'accoglienza, per esempio, è stato pubblicato anche sull'ex Twitter e a repostarlo è stata, tra gli altri, la deputata di Fratelli d'Italia Rita Dalla Chiesa.

"Se l'Italia fosse stato un Paese razzista - ha aggiunto il tiktoker nel filmato - non avrebbe fatto entrare nessun immigrato". Poi ha parlato della generazione precedente: "I nostri genitori sono venuti qua senza un euro, senza niente, si sono dati da fare senza andare a rubare, senza andare a scippare le borse". La lezione di Murry, poi, è andata avanti: "Devi sudare, devi darti da fare, siete voi che ci fate fare una brutta figura in Italia". Infine, ha ribadito: "Se a voi non piace l'Italia ve ne tornate a casa vostra".