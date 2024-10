Marco Rizzo, un vaffa alla sinistra: "Cosa penso dei fluidi, poi mi dicono omofobo e violento..."

30 ottobre 2024 a

Un sonoro "vaffa" alla sinistra perbenista e "fluida", al Pd di Elly Schlein, al politicamente corretto. Non è il generale Vannacci, quello che parla a La Zanzara su Radio 24, ma uno scatenato Marco Rizzo.

Comunista di ferro, donnaiolo impenitente, controcorrente. Incalzato da Giuseppe Cruciani, l'ex deputato ed europarlamentare di Rifondazione comunista, poi fondatore del Partito comunista, uno talmente a sinistra da fare il giro a destra, per dirla citando Franco Oppini dei Gatti di vicolo Miracoli (non a caso, viene classificato dai progressisti come un "rosso-bruno", in compagnia appunto di Vannacci, Gianni Alemanno e altri tipi "poco raccomandabili") ne ha per tutto e per tutti, soprattutto per coloro che dovrebbero appartenere alla sua parte politica.

In nome della modernità, si parla di fluidi: "So cosa sono, ma se dico qualcosa sui fluidi poi dicono che sono omofobo e se dico che mi piace la gnocca sono comunque omofobo e violento. In ogni caso - puntualizza giusto a scanso di equivoci - , tra gli operai di Berlinguer e il carro LGBT della Schlein preferisco il primo". Non era difficile da prevedere.

Uomo di grandi passioni ("Mi sono fatto quattro donne diverse in un giorno solo. Chi erano? Non posso dirlo, ma erano nel mondo della comunicazione maggioritario. Non è successo contemporaneamente, ma una alla volta, una dopo l’altra. Orgia? Mai fatta"), ricorda con piacere il passato ("La f***ga mi è sempre piaciuta. Al liceo ero con soli maschi ed eravamo tutti assatanati. Con le quattro ero più giovane, e più prestante. Adesso ho 65 anni, in tutto avrò avuto un centinaio di donne") e guarda al futuro disegnato dai progressisti con una punta di inquietudine.

"Corsi trans nelle scuole? Se lo fanno dove c’è mia figlia vado di persona, posso essere cattivo con la mia presenza. La prostituzione non mi fa schifo. L’altro sesso? Non l’ho mai provato sebbene ci siano uomini che mi vengono dietro ma possono tranquillamente aspettare".