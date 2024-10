4 di Sera, la lezione di Vespa: "Democrazia in pericolo? Di cosa mi meraviglio"

31 ottobre 2024 a

a

a

"Mi meraviglio che una persona avveduta come Landini dica che la Democrazia è in pericolo": Bruno Vespa lo ha detto in collegamento con Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4, riferendosi alle ultime dichiarazioni del segretario della Cgil che ha già dichiarato guerra al governo in protesta contro la manovra. "Nel mio libro - ha proseguito il giornalista e conduttore di Porta a Porta - si vede purtroppo come la democrazia di due grandi Paesi, l'Italia e la Germania, è precipitata in delle dittature quando c'erano delle situazioni di guerra civile sia in Italia che in Germania".

"Ora, che si usi dire che la democrazia è in pericolo in uno dei Paesi più liberi del mondo solo perché c'è una maggioranza che fa la maggioranza e che porta avanti il suo programma elettorale che non mi pare particolarmente sovversivo, indipendentemente da come la si pensi, mi pare una sgrammaticatura. Democrazia è una parola delicata che va difesa con forza", ha sottolineato Vespa.

Giorgia Meloni da Bruno Vespa straccia Schlein e Conte: il confronto è impietoso

Il giornalista, poi, ha parlato anche del recente scontro tra politica e magistratura. "Io non credo ai complotti - ha detto - credo che la maggior parte dei magistrati siano persone corrette. Capita però che ci siano magistrati che mescolano la conoscenza del Diritto a una interpretazione di questo, che porta a dei risultati politici".