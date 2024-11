Chiara Ferragni pubblica questa vecchia foto e si scatena uno tsunami: attenti ai dettagli

07 novembre 2024 a

a

a

Galeotta fu una vecchia foto, pubblicata da Chiara Ferragni su Instagram, vecchia foto la cui protagonista è proprio lei, correva l'anno 2012, ossia l'anno del debutto sul social che la avrebbe resa una super-star internazionale. Ecco, nella vecchia foto il volto della Ferragni appare piuttosto differente rispetto a quello di oggi. E non è soltanto una questione d'età. Circostanza che non è sfuggita ai follower, i quali hanno iniziato a passare in rassegna i probabili "ritocchini" ai quali la influencer si è sottoposta.

E Leggo.it si è preso la briga di passare in rassegna tutte le osservazioni che sono state mosse a Chiara Ferragni. Si parte dal volto, che sembra aver subito dei ritocchi discreti nel tempo, mantenendo però una naturalezza che rispetta le sue caratteristiche originali. Il naso, per esempio, non mostra cambiamenti evidenti, ma la punta appare leggermente più sollevata rispetto al passato. Questo effetto potrebbe essere stato ottenuto tramite una piccola iniezione di filler o di botox alla base del naso, sopra il labbro, per ridurre il movimento della punta durante il sorriso.

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, esplode la passione: dove li hanno sorpresi, un clamoroso gossip

Poi più nel dettaglio le labbra della inluencer, labbra che appaiono oggi leggermente più piene rispetto al passato, probabilmente grazie a un piccolo ritocco con il filler, che ha donato volume mantenendo comunque un aspetto naturale. Inoltre, gli zigomi di Chiara sembrano ora più definiti e voluminosi rispetto alle foto di qualche anno fa. Questo effetto potrebbe essere il risultato di filler o trattamenti di biostimolazione, un metodo che aiuta a dare maggiore pienezza al viso e che richiede sessioni di mantenimento ogni sei-otto mesi.

Chiara Ferragni, un look estremo a Madrid: ecco come si è presentata | Guarda

Infine, è possibile ipotizzare che Chiara Ferragni utilizzi anche il botox per attenuare le rughe d’espressione, in particolare sulla fronte. Questo trattamento è noto per levigare la pelle e ridurre le linee sottili, come si può notare anche quando Chiara esprime sorpresa o altre emozioni intense, mostrando una fronte più liscia e distesa.