Storace punge la Becchimanzi: "Menata da Casapound", "Mi piacerebbe capire quanto è vero"

13 novembre 2024 a

a

a

"Voglio ricordare a Matteo Salvini che vuole chiudere i centri sociali che anche Casapound occupa abusivamente degli spazi per i centri sociali".

Chiara Becchimanzi, attrice e stand-up comedist, interviene in studio a DiMartedì, su La7, per dire la sua su quanto accaduto a Bologna. Gli antagonisti antifascisti sabato hanno tentato di interrompere con la violenza un corteo di Casapound, arrivando a scontrarsi con le forze dell'ordine. Il leader della Lega e vicepremier Salvini ha tuonto contro i centri sociali di sinistra, chiedendo la loro chiusura e bollandoli come "zecche rosse".

"Doveva vincere 75 a 0": Storace scatenato, come umilia la sinistra con 3 parole | Guarda

La Becchimanzi, ospite di Giovanni Floris, punta però il dito contro Casapound: "In quegli spazi occupati loro custodiscono manganelli con cui vanno a menare chi promuove manifestazioni pacifiche. Io lo so perché mi hanno menato".

Francesco Storace sobbalza: "A lei?". "Sono stata menata, sì, dai collettivi di Casapound. Certo, certo, c'è stato un processo, si è concluso e avevo ragione io, pensi un po' che cosa incredibile, perché accade. A me fa molto ridere...".

"Ma ti pare normale? Calmatevi!". Storace prima sbuffa poi ammutolisce la Piccolotti | Video