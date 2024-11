Mario Giordano, raptus a Fuori dal Coro: "Io voglio i muri, ora m'arrabbio"

14 novembre 2024 a

a

a

"Magistrati e buonisti: siamo condannati all'invasione?". È questa la domanda che si rivolge Fuori dal Coro, il programma in onda su Rete 4. E qui, Mario Giordano, dice la sua: "Io non voglio abbattere i muri, io li voglio costruire!". Il giornalista si dice a favore della costruzione di "muri giganteschi". D'altronde, "tutte le grandi civiltà sono nate attorno ai muri. Il Vaticanoooo. Il Papa che dice 'abbattiamo i muri' e poi sta dentro i muri". E ancora: "A casa quando rientro la sera, rientro tra le quattro mura di casa e se qualcuno me le abbatte, m'arrabbio perché sono meno sicuro".

Sempre parlando di pericoli, poco prima il conduttore ha commentato quanto avvenuto ad Amsterdam dove alcuni tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv sono stati aggrediti. A suo dire da "arabi, immigrati di prima o seconda generazione, estremisti islamici". Proprio loro secondo Giordano sono "il problema non è l'antisemitismo in Europa, qui non c'è nessun olandese. No, qui ci sono degli islamici estremisti". Per il volto di Mediaset il "problema dell'Europa è questo, questo è il gigantesco problema dell'Europa".