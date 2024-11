Enrico Mentana, colpo al comitato elettorale della Proietti? La battuta con cui gela la sinistra

18 novembre 2024 a

Un furto al comitato elettorale di Stefania Proietti, candidata del centrosinistra in Umbria. Un furto nel giorno dello spoglio delle regionali. Il tutto è avvenuto a Perugia, in via Mario Angeloni 43, dove sono stati rubati un televisore, due pc di ultima generazione, una cassa audio con microfoni e anche un grosso schermo dal valore piuttosto elevato.

Una vicenda su cui è stata aperta un'inchiesta dall'inchiesta di Perugia. E una vicenda di cui si parla anche nella Maratona Mentana in onda su La7, lo speciale con cui Enrico Mentana ha coperto lo spoglio delle due regioni al voto, Umbria ed Emilia Romagna.

In collegamento dalla sede del comitato della Proietti in cui è avvenuto il colpo, ecco lo storico inviato di Mitraglietta, Paolo Celata. "Il comitato è stato aperto nella sede di una ex banca, quindi è stata scassinata una banca", chiosa Celata, osservazione accolta dalle risate di Mentana.

"Insomma è tutta una storia un po' così. Il fatto è che il danno c'è, il furto c'è stato, hanno rubato diversi schermi del comitato. Uno schermo grande, quindi insomma anche un danno rilevante, microfoni, tutto quel che può servire per allestire un comitato del genere", rimarca Celata. A quel punto ecco ancora Mentana: "Fortuna che si avvicina il Black Friday", ironizza sul colpo subito dalla candidata di centrosinistra.

"Diglielo, appunto, a quelli del comitato della Proietti - riprende Celata -. Cerchiamo altri dettagli rispetto a quel che sta succedendo ed è successo, da quello che abbiamo capito all'alba, tra la chiusura di ieri sera e l'ultimo giro di controlli. Ma noi non c'entriamo niente", conclude l'inviato della Maratona, a sua volta con una battuta.

Maratona Mentana, colpo al comitato della Proietti e siparietto Mentana-Celata: il video