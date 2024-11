Malore in aereo, il passeggero soccorso da Ursula von der Leyen

21 novembre 2024 a

Imprevisto per Ursula von der Leyen. L'attuale presidente della Commissione europea, durante un volo aereo, ha potuto sfruttare la sua vecchia professione. È accaduto durante il viaggio di ritorno dal G20 di Rio de Janeiro, quando la politica tedesca stava viaggiando da Zurigo a Bruxelles. A bordo, infatti, un passeggero ha accusato un malore e l’equipaggio ha chiesto se tra i presenti ci fosse un medico. Ecco spuntare la Von der Leyen. La presidente della Commissione Ue ha immediatamente risposto all’appello e ha offerto il suo aiuto.

"Un passeggero ha avuto bisogno di cure mediche durante il volo - ha confermato la portavoce Arianna Podestà -. Come avviene in questi casi, il personale di bordo della compagnia aerea ha chiesto se qualcuno tra i passeggeri avesse conoscenze mediche. La presidente ha fornito assistenza al passeggero in difficoltà fino al nostro atterraggio e il personale medico lo ha preso in carico". Il volo è poi atterrato senza problemi all’orario previsto a Bruxelles.

Iscrittasi alla facoltà di Medicina e chirurgia di Hannover, Von der Leyen si è laureata nel 1987. Nel 1991 ha conseguito la specializzazione in ginecologia e ha iniziato la carriera in una clinica di Hannover. Carriera che ha abbandonato per la politica: nel 2003 viene eletta deputata al Landtag della Bassa Sassonia e nello stesso anno diventa ministra degli Affari sociali. Mentre, nel 2013 è diventata la prima donna a ricoprire il ruolo di ministra della difesa.