PiazzaPulita, Luca Ricolfi: "Il patriarcato esiste solo nelle famiglie di immigrati"

22 novembre 2024 a

a

a

"Il patriarcato esiste nelle famiglie di immigrati". Parola di Luca Ricolfi, sociologo e commentatore d'area progressista da sempre poco incline a lisciare il pelo alla propaganda ideologica dei democratici.

Ospite di Corrado Formigli in collegamento a Piazzapulita, su La7, l'opinionista de La Stampa viene chiamato a commentare le dichiarazioni del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara su immigrati e violenza sulle donne che tanta indignazione hanno sollevato a sinistra nel giorno della presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin.

Compagni, leggete queste cifre: immigrati e violenze, le cifre che danno ragione a Meloni

"L'avete quasi accusato di negazionismo perché aveva negato l'esistenza del patriarcato ma questa tra i sociologi è una cosa ovvia. C'è solo il maschilismo, il patriarcato in Italia c'è nelle famiglie degli immigrati".

"Consigli utili a tutte le donne italiane": psicodramma a sinistra, Gino Cecchettin elogia Meloni