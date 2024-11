4 di Sera, Vespa: "Putin non attaccherà l'Europa, vi dico perché"

23 novembre 2024 a

a

a

"Non credo che Putin attaccherà l'Europa con quei missili perché un minuto dopo di Mosca non resterebbe niente": ne è convinto Bruno Vespa, che lo ha detto in collegamento con 4 di Sera Weekend su Rete 4. "I dittatori vogliono provocare le democrazie come sta facendo Putin, basta non lasciarsi intimidire", ha proseguito il conduttore di Porta a Porta. Il riferimento è all'annuncio del Cremlino sui "missili Oreshnik" che "possono colpire ovunque in Europa". Una dichiarazione forte che ha aperto un dibattito piuttosto acceso: quella del presidente russo è solo una "strategia della paura" oppure è una minaccia concreta? Ad alimentare l'allarme l'indiscrezione di Repubblica sul "Piano operativo Germania", definito un "agghiacciante" documento strategico che prevede l'aggressione russa alla Germania.

Per Vespa le cose sono chiare: lo zar non ha davvero intenzione di colpire il Vecchio Continente. E il motivo è presto detto: le conseguenze per il suo Paese sarebbero drammatiche. Inoltre, non avrebbe ragioni vere per sferrare un attacco di quella portata contro l'Europa. "Non credo che lui metta in pericolo la sua nazione per colpire gli altri senza nessuna ragione, perché nessuno vuole dar fastidio alla Russia, nessuno attacca la Russia", ha chiarito il giornalista.