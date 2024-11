Serracchiani travolta in diretta dalla Montaruli: "Le ore passate sul divano..."

Claudio Brigliadori 25 novembre 2024 a

Un tranquillo sabato mattina di polemica feroce a Rainews24 tra Augusta Montaruli e Debora Serracchiani. Le due esponenti rispettivamente di Fratelli d’Italia e del Pd se le suonano all’alba o giù di lì un po’ su tutto, a cominciare dalle violenze di piazza degli studenti di sinistra.

«Dopo il gesto della P38 e l’ordigno contro le Forze di polizia si continuano a mettere sullo stesso piano gli agenti, che fanno il loro lavoro, e i loro aggressori- tuona la Montaruli -. C’è un diritto a manifestare che non può essere interpretato come lasciapassare per la violenza. A maggior ragione a seguito dei fatti della Sapienza», a Roma, «mi sarei aspettata da parte dell’opposizione una netta difesa dei ragazzi di Azione universitaria. Difesa che non c’è stata e questo è molto grave perché tutti dovremmo essere uniti contro chi cerca di emulare gesti e azioni che appartengono ad anni bui». La Serracchiani prova a ribattere qualcosa mala meloniana non molla l’osso: «Evidentemente non ha visto i video. Guardi cosa c'è in quelle clip, la violenza e i gesti che vengono fatti».

La tensione non cala nemmeno quando si parla dei dati sull’occupazione. La Serracchiani contesta: «Sono cambiati i sistemi di calcolo e le ore lavorate sono diminuite». Fulminante la replica della Montaruli: «Mentre oggi contiamo le ore trascorse a lavoro prima del nostro arrivo si contavano le ore passate sul divano dai percettori del reddito di cittadinanza, che con il Governo Meloni è stato abolito. Abbiamo fatto ripartire l’occupazione con una particolare attenzione alle donne.

Con la misura “più assumi meno paghi” abbiamo fatto un passo ulteriore per sostenere le donne sulla strada dell’indipendenza economica, risposta concreta per contrastare anche la violenza inaccettabile verso di loro».