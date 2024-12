Roberto Occhiuto, l'annuncio: "Vado ad operarmi al cuore"

04 dicembre 2024 a

"Vi ho sempre detto tutto, faccio così anche ora. Perchè sto andando a operarmi alla Dulbecco a Catanzaro. Da qualche tempo il mio cuore mi sta dando qualche problema, la valvola mitralica". È quanto annuncia il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sui canali social.

"Quindi per qualche giorno sarò off line, ma ritornerò. A prestissimo", ha poi concluso Occhiuto. In queste ore dunque Occhiuto si sta sottoponendo - presso il Campus dell’Azienda ospedaliero universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro - ad un intervento di cardiochirurgia. In seguito ad alcuni accertamenti clinici - riferisce una nota diffusa dal portavoce del presidente Occhiuto - al governatore era stata diagnosticata una severa insufficienza mitralica legata a un prolasso della stessa valvola cardiaca. L’operazione sarà eseguita dall’equipe del professor Pasquale Mastroroberto, primario del reparto di cardiochirurgia; presente nel team anche il dottor Daniele Maselli, esperto in chirurgia endoscopica. Nel pomeriggio, dopo l’intervento, verrà diramato un primo bollettino medico.