Garlasco, Vittorio Feltri stronca il papà delle gemelle Cappa

Fin da subito Vittorio Feltri, fondatore di Libero, è stato convinto della innocenza di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere con l'accusa di aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi il 13 agosto del 2007 nella villetta in cui viveva insieme a genitori e fratello a Garlasco. Oggi, 18 anni dopo, c'è una nuova inchiesta a Pavia che vede Andrea Sempio, amico di Marco fratello di Chiara, indagato formalmente per concorso in omicidio. E Feltri ha una sola certezza: questa vicenda "mette la magistratura nel ridicolo".

Pochi giorni fa sono venute alla luce le intercettazioni in cui Ermanno Cappa, padre di Stefania e Paola, le famose "gemelle K" cugine di Chiara, si diceva "infastidito" dall'appoggio di Feltri a Stasi. "Voleva infangarmi? Non me ne frega niente. Eppoi non so nemmeno chi sia questo avvocaticchio... Per me uno che fa una cosa del genere è un avvocaticchio. Perché vuole screditare uno come me che fa il cronista, mica ero il pm?", riflette oggi Feltri in una intervista al Corriere della Sera.