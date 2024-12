Ramy, le parole di Concita De Gregorio sollevano un polverone: "Ingiustificabile, c'è un problema"

11 dicembre 2024 a

Emergono nuovi dettagli sulla scomparsa di Ramy Elgaml, il 19enne morto durante un inseguimento con i carabinieri. Due di loro sono stati iscritti nel registro degli indagati per i reati di frode processuale e depistaggio e per favoreggiamento personale.

Di questo si parla a È sempre Cartabianca, dove prende la parola Concita De Gregorio. Per la giornalista "niente può giustificare che durante un inseguimento un ragazzo così giovane possa morire. Le forze dell'ordine devono tutelare la vita delle persone, se qualcuno muore c'è un problema".

Eppure Ramy era a bordo di uno scooter guidato da un amico. Insieme non si erano fermati a un posto di blocco, dando vita all'inseguimento appunto. Un dettaglio che tengono a far notare gli utenti del web. "Basita!!!! Continuiamo a giustificare e stare dalla parte degli esempi negativi!!! Vergognosi!! Sottoscrivo quello che dice la Sardone", scrive uno di loro sotto il post della trasmissione di Canale 5.

E ancora: "Dal momento che non ti fermi e scappi ti prendi le conseguenze del tuo gesto", "Le forze dell’ordine dovrebbero tutelare i cittadini onesti. Rincorrendo i ladri. Se poi questi, si suicidano per scappare, problema loro. Il problema nostro (cittadini onesti) è che spesso le forze dell’ordine, per non trovare rogne come in questo caso, evitano di intervenire". "Se qualcuno scappa alle forze dell'ordine per nascondere un illecito, c'è un problema... non si può responsabilizzare una categoria di onesti lavoratori che fanno il loro dovere a scapito di chi non fa il proprio dovere di onesti cittadini/ospiti in questo paese!!!". Insomma, le parole di De Gregorio non sono passate inosservate ai telespettatori che prendono le difese dei carabinieri.

