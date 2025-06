Otto e mezzo, Concita De Gregorio contro il governo: "Agitano il manganello"

"Il governo sta agitando il manganello prima che serva, cercando di invitare le persone a stare a casa, a non manifestare, a non prendere parola nella piazza, che è una delle forme dirette di democrazia garantita dalla Costituzione": a dirlo Concita De Gregorio nello studio di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, parlando del decreto di sicurezza a cui ieri è stato dato il via libera in Senato.

A dire la sua sul provvedimento anche Massimo Giannini, pure lui ospite della trasmissione di approfondimento politico: "Come sempre Meloni ha una sua astuzia di fondo, va ad agitare alcune proeccupazioni oggettive che nella società ci sono ma insieme a queste veicola tutta una serie di misure che viceversa configurano un altro tipo di Stato". E ancora: "Da una parte c'è l'idea dello Stato etico che si occupa dei nostri peccati e dall'altro lato c'è lo Stato di polizia che si preoccupa dei nostri reati, quelli del futuro".