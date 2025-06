Concita De Gregorio insulta Donzelli sul palco: "I cr***ni"

Concita De Gregorio lancia un attacco feroce a Giovanni Donzelli. La giornalista, invitata a parlare su un palco, punta il dito contro l'esponente di Fratelli d'Italia, molto spesso presente in trasmissioni dove interviene la stessa De Gregorio. La giornalista arriva a definirlo "un cret***", citando uno storico aforisma inventato da Oscar Wilde.

"Vieni perché se non vieni tu a parlare rimane una sedia vuota - ha esordito così Concita De Gregorio -. Chi deve venire a parlare, non so, Donzelli? Vabbe anche nessuno comunque. Non lo so, nel senso... lo possiamo anche lasciare parlare da solo perché francamente io che tutti i martedì mi debbo trovare questo davanti che dice delle cose che tu... io mi preparo anche eh... non che mi prepari le risposte, quello non lo faccio mai. Mi preparo alla sua: Mi preparo a cosa potrà dire questa volta?".