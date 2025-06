È sempre Cartabianca, Landini contro Meloni: "Italiani tutti co****ni"

"Un costituzionalista, Michele Ainis, ci ha ricordato che in Italia esiste ancora una legge, anche se non la fanno applicare, secondo cui è un reato se uno ha un ruolo pubblico e istiga l'astensione al voto": il segretario generale della Cgil Maurizio Landini lo ha detto in collegamento con Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca su Rete 4, commentando le recenti dichiarazioni della premier Giorgia Meloni. Quest'ultima, a domanda dei giornalisti, ha spiegato che ai referendum dell'8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza andrà a votare ma senza ritirare la scheda.

"Vorrei ricordare che chi ha giurato sulla Costituzione con disciplina e onore deve fare il suo ruolo e per me ha la responsabilità di fronte ai cittadini di dire sì o no. La premier non era d'accordo? E allora dice di votare no", ha proseguito il segretario del sindacato. Che poi ci è andato giù pesante con le parole: "Questa è una furbata, un atteggiamento irresponsabile che pensa che gli italiani sono tutti dei co****ni, non so come dirla in un altro modo".