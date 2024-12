Marianna Aprile incorona Giorgia Meloni: "Vento in poppa, resta in piedi solo lei"

17 dicembre 2024 a

"Che Giorgia Meloni hai visto?": Tiziana Panella lo ha chiesto a Marianna Aprile, sua ospite a Tagadà su La7, a proposito dell'intervento della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo del 19 dicembre. "Svociata - ha risposto la giornalista e conduttrice di In Onda -. Rispetto ai decibel spesi domenica ad Atreju, erano toni decisamente più bassi, spero anche un po' perché non era alla festa del suo partito ma sullo scranno della presidenza del Consiglio in Aula. Però diciamo al di là dei decibel, i toni non mi sembrano tanto dissimili da quelli, pur più urlati, di domenica". Il riferimento è al discorso che la leader di Fratelli d'Italia ha tenuto nella giornata conclusiva di Atreju a Roma.

Misurazione dei decibel a parte, la Aprile, mai troppo tenera nei confronti della Meloni, non è riuscita a non ammettere che questo è un periodo d'oro per la presidente del Consiglio: "E' un momento in cui, complici i riconoscimenti internazionali e anche della stampa internazionale; complice un vento favorevole che vede cadere come dieci piccoli indiani tutti gli altri leader europei e rimanere in piedi solo lei; complice l'abbandono di campo degli altri e complice l'abilità dimostrata per esempio nelle trattative con la Commissione von der Leyen 2, di fatto Giorgia Meloni è in un momento in cui il vento è in poppa". "E certo - ha sottolineato la Panella citando Politico - è la più potente in Europa, chi chiami se vuoi parlare con l'Europa? Chiami Giorgia Meloni".

