Brillate quanto volete ma è con la gentilezza che arrivate ovunque

«Con la gentilezza arrivi ovunque», dichiara a sorpresa Stefano De Martino prendendo in prestito il pensiero di Buddha: «Quando le parole sono vere e gentili, possono cambiare il mondo». Ricorda, per dirla con le parole del fumettista statunitense Scott Adams, «non esiste un atto di gentilezza che sia piccolo. Ogni atto di gentilezza crea un’onda senza una fine». Per qualcun’altro «un atto di gentilezza è semplice da spiegare in termini contabili. È un bene per il donatore, un debito per tutta la vita per il ricevente e una spesa di capitale che darà ricavi permanenti in forma di felicità».

E se non lo sapevate, per avere labbra attraenti, pronunciate parole gentili..., suggeriva la bellissima Audrey Hepburn. Dunque perché non approfittare di questo Natale per iniziare una nuova vita, per trasformare in maggioranza quella microscopica minoranza che usa la gentilezza come stile di vita. Non concentratevi soltanto su mise scintillanti (e finti sorrisi) e a rendere queste feste all’insegna del consumismo, come registra Codacons e uno studio di Confesercenti -Ipsos: le famiglie italiane sono pronte a spendere fino a nove miliardi fra gli acquisti anticipati nel Black Friday e la corsa finale ai regali nel weekend in vista della Vigilia. Quindi, più pacchi e pacchetti (donati con gentilezza, si spera) sotto l’albero, con le intere festività che potrebbero arrivare a costare 25 miliardi fra viaggi, spostamenti e spesa alimentare. Voltiamo pagina. Continua il matrimonio tra il Gruppo Prada ed EssilorLuxottica: hanno appena rinnovano l’accordo di licenza per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali a marchio Prada, Prada Linea Ros sa e Miu Miu. L’accordo in essere, in scadenza al 31 dicembre 2025, è stato esteso fino al 31 dicembre 2030, con previsione di rinnovo fino al 31 dicembre 2035. Oltre vent’anni di collaborazione tra le due aziende con collezioni all’avanguardia diventate un punto di riferimento nell’intero settore.

«Siamo felici del rinnovo dell’accordo con EssilorLuxottica, un partner fidato e di lunga data con il quale abbiamo dato vita a una forte collaborazione basata su artigianalità, qualità e innovazione», ha dichiarato Patrizio Bertelli, presidente del Gruppo Prada. «Questo rinnovo conferma il nostro impegno verso questi valori e la nostra visione condivisa per il futuro dell’eyewear». Per Francesco Milleri, presidente e ad di EssilorLuxottica viene confermato «l’impegno comune per portare l’occhiale di lusso alla sua espressione più alta. Dall’eleganza più raffinata all’irriverenza audace e al dinamismo ispirato allo sport, insieme siamo determinati a offrire prodotti sempre più innovativi negli anni a venire». Nel frattempo Ermanno Scervino ha siglato un accordo di licenza di 8 anni con Monnalisa, gruppo industriale leader nel settore del childrenswear di alta gamma, quotato all’Euronext Growth Milan. L’accordo riguarda la creazione e lo sviluppo della linea kidswear del brand, rivolta ai piccoli da 0 a 14 anni. La prima collezione frutto di questa nuova licenza sarà quella dedicata alla stagione primavera -estate 2026. Toni Scervino, Ceo del brand, afferma: «Questa partnership conferma il nostro impegno a preservare, promuovere ed esportare nel mondo il valore del mada in Italy".